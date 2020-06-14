بلجيكا تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأحد، تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة خمسة آخرين خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وذكرت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 60029 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 9655 شخصا.

وأشارت الصحيفة إلى أن 20 شخصا دخلوا إلى المستشفيات خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المتواجدين حاليا داخل المستشفيات 395 شخصا، بينهم 82 شخصا في العناية المركزة.

ودفعت جائحة فيروس كورونا بعض الدول الأوروبية إلى سن تدابير صارمة لمحاربة تفشي الوباء منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وقامت كلا من الحكومة البلجيكية والهولندية بسن جملة من الإجراءات أيضا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الدولتين، تمثلت في إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومنع التجمعات، منذ 18 مارس الماضي.