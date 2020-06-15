نقلت صحيفة فايننشال تايمز" الأمريكية عن مسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة أن المملكة العربية السعودية تدرس قرارا بإلغاء موسم الحج، المفترض إقامته في أواخر يوليو هذا العام، لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حاجز الـ 100 ألف شخص ذكرت صحيفة.

وقال المسؤول إنه "تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".

وعلى مدى قرون طويلة، كان المسلمون يتوافدون إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج من شتا دول العالم، وذلك منذ فرض الحج على المسلمين في العام 9 الهجري.

ولكن بعد تفشي كورونا أصبح المسجد الحرام "بيت بلا زوار"، يخلوا من المعتمرين والمصلين منذ أوائل مارس الماضي وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة وغيرها من دول العالم إزاء انتشار الفيروس.

وقد يكون إلغاء موسم الحج بالنسبة للمسلمين أجمع حدث جلل، ولكنها ليست المرة الأولى التي تلغى فيها فريضة الحج....

- مجزرة القراطمة عام 317هـ

على مدار سنوات مضت، توقفت رحلات الحج أكثر من مرة، وكانت أكثر الأسباب هى انتشار الأمراض، وكان أول توقف عام 317هـ، بسبب "القرامطة" وهم الذين يزعمون أن الحج ما هو إلا شعائر موروثة عن الجاهلية ولذلك أمر أبوطاهر القرمطي زعيم القرامطة أتباعه بقتل الحجاج وسفك دمائهم وتعلق حينها الحجاج بأستار الكعبة خوفًا من سيوف الأخرين.

وانتهت هذه المجزرة بموت 30 ألف شخص ودفنهم، ولم يكتف القراطمة بذلك بل أخذوا الحجر الأسود إلى مدينة "هجر" وهى الآن جزء من البحرين حتى لا يستطيع أحد تأدية المناسك، واستمر الحال لمدة 10 سنوات وكان هذا أول توقف منذ بداية الشعائر.

- مذبحة صعيد عرفة عام 865م

وبحلول عام 251هـ، منع الحج للمرة الثانية في واقعة عرفت بـ"مذبحة صعيد عرفة"، حيث تم قتل أعداد كبيرة من الحجاج على يد إسماعيل بن يوسف العلوي.

- تفشي داء الماشري 357هـ

تكرر الأمر للمرة الثالثة وكان ذلك عام 357هـ، وهى الفترة التي انتشر فيها "داء الماشري" في مكة ومات عدد كبير من الحجاج حينها، وبسبب قدرة المرض الشديدة على الانتشار ماتت الجمال.

- الغلاء عام 390هـ

وفي عام 390هـ شهدت الأراضي المقدسة أيضًا عامًا بلا حجاج؛ وكان السبب حينها هو الغلاء الذي ضرب بأهل المشرق ولم يتمكن الكثير من السفر.

- حروب الصلبيين عام 492هـ

منع الحج مرة أخرى وكان ذلك عام 492هـ، نتيجة فقدان الأمن الذي شعر به المسلمين وكان السبب فيه سقوط القدس في يد الصلبيين واستمر الحال لمدة خمس سنوات.

- حرب أسد الدين عام 563 هــ

وفي عام 563 هـ، لم تستضيف الكعبة زوار من مصر ومن أماكن أخرى ما عدا الحجاز، وكان السبب في ذلك الحرب التي أقامها أسد الدين المساهم في تأسيس الدولة الأيوبية في مصر، واستمر الحال حتى عام 658 هـ.

- الفتن والخلافات بين خلفاء بني العباس وخلفاء بني عبيد 983 م

السياسة أيضاً عطلت الحج، ففي العام 983 ، حالت الخلافات السياسية بين حكام الخليفة – العباسيون في العراق وسوريا والفاطميون في مصر من وصول الناس للحج، حينها توقف الحج 8 سنوات متواصلة، إلى العام 991.

- وباء الهند عام 1246هـ

ولم تتوقف مواقف إلغاء الحج عند هذا الحد، حيث إنه تم منع الرحلات مجددًا عام 1246هـ بسبب انتشار وباء في الهند وإصابته لدول عديدة وأدى هذا إلى موت جزءً كبيرًا من الحجاج المتواجدين حينها إلى أن تم منع المناسك.

- وباء جديد في الحجاز عام 1279 هـ

وفي عام 1858م (أي عام 1279 هـ) انتشر وباء قاتل جعل المتواجدين في الحجاز يفرون إلى مصر خوفًا من الموت، وتم إقامة حجر صحي حينها في بئر عدن لانقاذ الحالات ومنع المرض من التفشي واستمرت الأوبئة تضرب المكة حتى عام 1871م ، ومن أبرز الأوبئة التي انتشرت كان التيفوئد، ثم جاء وباء الكوليرا الذي كان هلاكًا للحجاج؛ حيث تساقطت أعداد كبيرة جثث هامدة في عرفات ومنى واستمر الوباء حتى عام 1930.