نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الدولة مسئولة عن حماية المدنيين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مسئولية الدولة عن حماية المدنيين داخل أراضيها ومنع حدوث أي صدامات بين المجتمعات المختلفة في معسكرات النازحين بولايات دارفور (غرب السودان).

وتعهد دقلو - خلال لقائه اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" جيرمايا مامابولو - ببحث تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدها معسكر "كلمة" في دارفور، وإجرء تحقيق عدلي، وتقديم المسئولين عن ارتكاب الحادث الشنيع إلى العدالة، في إشارة إلى مقتل شخصين في المعسكر.

من جانبه، قال رئيس بعثة "يوناميد" إنه قدم واجب العزاء للذين فقدوا أرواحهم في الحادثة الجنائية المؤسفة، مشيدا بالجهد والعمل الكبير الذي قامت به قوات "الدعم السريع" في السيطرة على الموقف ومنع حدوث أي أعمال انتقامية بالانتشار خارج المعسكر.

وأضاف أن قوات اليوناميد المتواجدة داخل المعسكر، والتي تم تعزيزها بقوات اضافية بالتضامن مع قوات الدعم السريع، تمكننا من درء أي هجوم على المعسكر بسبب مشاعر الحزن والأسى من أهل المفقودين، لافتًا إلى أن قوات اليوناميد ستقدم ما يمكن أن تقدمه كمراقب، وستبذل كل ما في وسعها حتى تتمكن الأجهزة العدلية والشرطة السودانية من إجراء التحقيق والقبض على مرتكبي الحادث ومثولهم أمام العدالة.

في غضون ذلك، عقد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، اجتماعًا مع رئيس بعثة "يوناميد"، بحضور النائب العام السوداني تاج السر الحبر، ووزيرة الخارجية أسماء عبدالله، ووزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري.

وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء - في تصريح صحفي - أن الاجتماع بحث الأحداث الأخيرة في معسكر كلمة بجنوب دارفور، لافتًا إلى أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق مع يوناميد على إنشاء لجنتين إحداهما لجنة تحقيق مشتركة يقودها النائب العام لجمهورية السودان، والأخرى تعني بإجراء مسح وتقييم شامل للوضع الأمني والعنف في بعض معسكرات النازحين، وصولاً إلى معسكرات آمنة وخالية من العنف، وذلك اتساقًا مع طبيعتها التي يقرها القانون الإنساني الدولي.