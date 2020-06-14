اختيار خالد أبو بكر عضوا بمجلس إدارة ماريدايف

أقرت الجمعية العامة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"، أكبر شركة خدمات ملاحية وبترولية في مصر، تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة وذلك عقب تقديم واعتماد القوائم المالية للعام الماضي.

وتم اختيار المهندس خالد أبو بكر -رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية- ضمن اعضاء مجلس إدارة شركة "ماريدايف" تقديرا لخبراته المتنوعة وجهوده في إثراء قطاع الطاقة في مصر.

وجدير بالذكر أنه تم التوافق بين الأعضاء المنتخبين علي تشكيل مجلس الادارة الجديد لشركة "ماريدايف" على أن يكون برئاسة السيدة شهيرة مجدي زيد، والسيد حامد عليش نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد عماد الدين فوزي العضو المنتدب بالإضافة إلى عضوية كل من: السيدة شيرين عليش، والسيدة شيرين ماجد نديم، والسيدة بهيرة مجدي زيد، والسيد نجاد أحمد زين، والدكتور ماجد نديم، والسيدة سحر السلاب، والسيد ياسر كمال ممثل البنك التجاري الدولي، والسيد بول عضو ممثل EFG Capital، والمهندسة سناء البنا، والمهندس خالد أبو بكر.

ويعتبر المهندس خالد أبو بكر من رواد قطاع الطاقة في مصر والشرق الأوسط حيث أنه لعب دورًا محوريًا على مدار 35 عامًا في تنمية مشروعات الغاز الطبيعي في مصر والنطقة وإعلاء مكانة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والغاز، بالإضافة إلى أنه يتمتع بمكانة متميزة في مجتمع الأعمال المصري، ويذكر أن المهندس خالد أبو بكر شارك أبو بكر في تأسيس مجموعة طاقة عربية مع شركة القلعة والمساهمة في تحقيق الإنجازات الملموسةعلى الصعيدين المحلى و الدولي.