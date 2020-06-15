استقالة مسئول في العدالة والتنمية بعد فضحه «مؤامرة أردوغان»

تقدم مسئول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا باستقالته، بعد زلة لسان منه خلال بث تلفزيوني مباشر، كشف فيها أن الرئيس رجب طيب أردوغان "دبر مؤامرة" وتعاون في السابق مع الداعية المقيم في أميركا فتح الله جولن، الذي يتهمه الآن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وفي برنامج على قناة "سي إن إن تورك"، ظهر نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، لمناقشة الاتهامات التي وجهها رئيس الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ للعدالة والتنمية، بأنه "الذراع السياسية لمنظمة فتح الله جولن".

وخلال اللقاء، اعترف أن أردوغان تعاون بالفعل في السابق مع غريمه جولن، مؤكدا أن الرئيس "دبر في العقد الأول من حكمه مؤامرة للإيقاع بين أفراد حركة الخدمة، وأنصار التيار العلماني الكمالي في الجيش، وضرب بعضهم ببعض"، وفق ما ذكر موقع "زمان" التركية.

وقال: "تزعمون اليوم أن حزب العدالة والتنمية تعاون مع منظمة فتح الله جولن.. أقولها بصراحة: نعم، العدالة والتنمية تعاون مع هذه المنظمة سابقا من أجل تصفية التيار الكمالي الانقلابي".

وتابع: "لما جاء حزبنا إلى الحكم لم يكن لديه كوادر جاهزة في مؤسسات الدولة، بل -أقول بكل صراحة- كان هناك أنصار التيار الكمالي الانقلابي في جانب، ومنظمة فتح الله غولن في الجانب الآخر. اضطررنا لشق طريقنا من خلال الإيقاع بين هذين الكيانين وضرب بعضهم ببعض".

وبعد تصريحاته، أعلن آيفالي استقالته من منصبه، وقال: "أُخرجت تصريحاتي حول الصراع بين منظمة فتح الله غولن والتيار الكمالي الانقلابي عن سياقها، لذا اتخذت قرارا بالاستقالة، كي لا أسبب أضرارا لحزبي وقضيتي".

وعادة ما يشار إلى "أنصار التيار الكمالي" إلى من يعتبرهم الحزب الحاكم العلمانيين المناهضين لتحويل تركيا إلى الحكم الإسلامي، بحسب وصف العديد من أنصار العدالة والتنمية.

وصنف أردودغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حركة جولن على أنها "إرهابية"، ويطارد كل من له علاقة بالداعية، حيث طالت حملات الاعتقال آلاف الأشخاص، كان آخرها اعتقال 275 من أفراد الجيش، الثلاثاء، للاشتباه في تورطهم بالانقلاب.