مصدر بالتعليم العالي: عقد الامتحانات الإكلينيكية 21 يوليو لسنوات التخرج

.. وتأجيل استلام أبحاث طلاب النقل ببعض الجامعات لـ26 يونيو

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب، توجيه الكليات ببدء الاختبارات الإكلينيكية في المقررات التي بها امتحان عملي لطلاب سنوات التخرج المنتظر تخرجهم، بدءا من الثلاثاء 21 يوليو وحتى الخميس 20 أغسطس، وذلك حسب إمكانيات كل كلية بما يراعي تحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافة الطلابية.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أنه تم توجيه الكليات بالجامعات إلى وضع جداول للاختبارات العملية والإكلينيكية للطلاب بفرق النقل ولم تستبدل امتحاناتهم بالأبحاث، وتحديد مواعيد الامتحانات بعد 1 يوليو المقبل.

كما قررت عدد من الجامعات تأجيل استلام أبحاث طلاب النقل ومن يعاملون معاملتهم إلى ٢٦ يونيو المقبل بدلا من يوم ٢١ يونيو، نظرا لتعذر بعض الطلاب في الحصول على الدعم الفني أو الصعوبة في تسليم البحث ورقيا في جامعاتهم.

في سياق متصل، أعلن مجلس الشؤون الأكاديمية بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة، موافقته على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة بشأن استبدال امتحانات الترم الأساسي بنظام التقييم البحثي.

وأوضح المجلس أنه بالنسبة لطلاب الدور الثاني والتيرم الثامن، سيكون التقيبم بنظام الامتحان التحريري ماعدا المقررات التي سجلها الطلاب من "ترمات" سابقة.

وأشار إلى أن إجراءات طرح موضوعات البحوث وضوابطها للترم الأساسي ستيدأ بعد الانتهاء من الترم البيني والصيفي مباشرة.

وفي سياق أخر، أعلنت وحدة التصنيف الدولى بجامعة حلوان إدراج الجامعة لأول مرة فى تصنيف CWUR العالمى World University Rankings لعام 2020- 2021.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تعد أحد الجامعات المميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي لما تحتويه من قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، مؤكدا على أن الجامعة تمتلك الإمكانيات وتتميز بتخصصاتها الفريدة، حيث تسعى الجامعة دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية.

وأكد أن إدارة الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي والذي يعد معيارا قويا في تصنيف الجامعات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة، أنه تم إدراج جامعة حلوان لأول مرة في تصنيف CWUR بين 18 جامعة مصرية وهو ما يعد قفزة قوية للجامعات المصرية بعد إدراجهم فى التصنيف ضمن أفضل ٢٠٠٠ جامعة حول العالم من بين ٢٠٠ ألف جامعة على قاعدة بيانات التصنيف، كما احتلت جامعة حلوان المركز ال١١ على مستوى الجامعات المصرية.

ويعتمد هذا التصنيف على أربعة مؤشرات أساسية حيث يمثل جودة التعليم 25%، وجودة كفاءة الخريجين 25%، وكفاءة ومستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة 10%، وكفاءة البحوث وجودة البحوث الصادرة من الجامعة 40% وتشمل بدورها عدة عوامل منها هي عدد الأبحاث الصادرة، جودة الأبحاث، نشر الأبحاث فى دوريات عالمية معترف بها، تأثير الأبحاث واستخدامها فى أبحاث أخرى.