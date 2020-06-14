منظمة التحرير الفلسطينية: ضم سنتيمتر واحد من الأراضي الفلسطينية يعني القضاء على السلام

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه إذا ما أقدم نتنياهو على ضم سنتيمتر واحد من الأراضي الفلسطينية فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة.

وأضاف عريقات - خلال لقاء نظمه نادي الصحافة في القدس اليوم /الأحد/، وبحضور الصحافة الأجنبية والإسرائيلية - ذا ما نفذ نتنياهو الضم و"الأبرتهايد" ( نظام الفصل العنصري) فإن عليه التحالف مع المنظمة الأمريكية العنصرية المتطرفة، ويجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال؛ فالضم يعني تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي.



وأوضح أن الإسرائيليين لا يحبون الحقائق، ويعتقدون أن إنكارها ينفي وجودها، ويجب أن يدركوا أن الضم يعني "الأبرتهايد" والنظام العنصري.