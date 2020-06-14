 الصحة العالمية: ينبغي أن يشكل توفير الدم جزءا لا يتجزأ من سياسة الرعاية الصحية في كل بلد - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: ينبغي أن يشكل توفير الدم جزءا لا يتجزأ من سياسة الرعاية الصحية في كل بلد

نور رشوان
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 1:11 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 1:11 م

في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك شخصا ما في مكان ما يحتاج إلى الدم كل بضع ثوان، مشيرة إلى أن خدمات نقل الدم تنقذ أرواح ملايين الأشخاص كل سنة.

وأضافت «الصحة العالمية»، عبر حسابها على «تويتر» الخاص بمكتبها في منطقة الشرق الأوسط، صباح الأحد، أنه ينبغي أن يشكل توفير الدم الآمن والكافي جزءًا لا يتجزأ من سياسة الرعاية الصحية الوطنية في كل بلد، ومن بنيته التحتية.

ويحتفل العالم في 14 يونيو من كل عام، باليوم العالمي للمتبرعين بالدم؛ بهدف زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وأهية التبرع به لإنقاذ حياة الآخرين.

 

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