«النواب» يمنع الأعضاء السابقين من الترشح في حال فقد الثقة والاعتبار

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، البند 6 بالمادة 8 الخاصة بشروط ترشح النواب السابقين الذين تم إسقاط عضويتهم، في الانتخابات المقبلة.

وجاء في البند (6): ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ‌. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب‌. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.