ديورجاردن يستهل مبارياته في الدوري السويدي بالفوز على سيريوس

بدأت منافسات الدوري السويدي لكرة القدم اليوم الأحد بعد أشهر طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا، حيث فاز ديورجاردن حامل للقب على سيريوس 2 - 0.

وجاء الهدف الاول في الدقيقة 24 عندما سدد أسلاك ويتري الكرة من ركلة حرة وارتقى إليها إيريك برج وقابلها بضربة رأس لتعانق الكرة الشباك. ثم أضاف البديل الشاب أوسكار بيترسون الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وكان من المفترض أن يبدأ الدوري السويدي في الأساس في الرابع من أبريل الماضي، ولكن تم السماح بالبدء اليوم، مع استئناف رياضات احترافية أخرى.

وقبل بداية المباراة تم الوقوف دقيقة حداد لضحايا فيروس كورونا، حيث وصل عدد الوفيات إلى 4874 اليوم الاحد.

وتقام المباريات بدون جمهور بسبب القيود على التجمعات العامة حيث أن أقصى حد للتجمعات 50 شخصا.

وقال بيرج، إنه كان هناك شعور غريب بسبب المدرجات الخالية، وأضاف :" يجب أن تفعل كل ما في وسعك لتحفيظ الادرينالين في جسدك".

يذكر أن أغلب لاعبي ديورجاردن من الموسم الماضي ظلوا مع الفريق. باستثناء ماركوس دانيلسون الذي انتقل في فبراير لفريق داليان الصيني، بينما عاد بويا توراي، الذي كان هداف الدوري في الموسم الماضي، لفريق ترويدن البلجيكي.

وكان الهدف الافتتاحي رائعا بالنسبة لبيرج الذي غاب عن الفريق لمدة عام بسبب إصابة في الركبة.

وقال لشبكة "دي بلاي" :"كان من الممتع أن ألعب مرة أخرى. التأهيل فترة مملة للغاية، أعشق لعب كرة القدم".