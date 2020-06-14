دراسة: أكثر من ثلث البريطانيات يعانين من الوحدة بسبب كورونا

أفادت دراسة بريطانية نشرت نتائجها اليوم، أن أكثر من ثلث النساء فى بريطانيا يشعرن بالوحدة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعى المطبقة على خلفية تفشى وباء كورونا المستجد «كوفيدــ19».

وأشارت الدراسة التى أجراها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية فى جامعة إسيكس ببريطانيا إلى أن النساء تعانى من مشاكل نفسية أكثر بكثير من الرجال وذلك لتأثرهن سلبيا أكثر من العزلة الاجتماعية خلال فترة الحجر.

وكشفت الدراسة أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من مشكلة صحية نفسية واحدة على الأقل زادت بين الجنسين، حيث ارتفعت النسبة بين الذكور من 7% قبل تفشى الوباء إلى 14% بعد ظهوره، أما بالنسبة للنساء ارتفع المعدل من 11% إلى 27%.

وووفقا للدراسة، فإن 34% من النساء يعانين من الوحدة فى بعض الأوقات، و11% يشعرن بالوحدة دائما، بينما يشعر 23% من الرجال بالوحدة لبعض الوقت و6% فقط يشعرون بالوحدة دائما.

وقال بن إيثريدج، الباحث المشارك فى الدراسة إنه «من المعروف أن النساء هن الأكثر تضررا من تفشى الوباء وإجراءات العزل، مضيفا أنه «على سبيل المثال هن الأكثر عرضة لفقدان وظائفهن».

وتابع: «وتتمثل العوامل الأخرى المحتملة، فى تأثير إجراءات العزل على الرياضة والطلبات المتزايدة التى تشمل رعاية الأطفال والعمل المنزلى الذى يقع بكامله على عاتق النساء».

وأوضح إيثريدج أن أكبر العوامل المؤثرة على الصحة النفسية للمرأة هوالضغط الذى يضعه كوفيدــ19 على العلاقات الاجتماعية، قائلا: «المرأة غالبا ما يكون لديها عدد أكبر من الأصدقاء المقربين»، مضيفا أن الحظر المفروض على التجمع مع الأفراد خارج المنزل أدى إلى «تدهور الصحة النفسية للنساء».

وتابع أن النساء دون سن الثلاثين تأثرت صحتهن النفسية بشكل كبير بسبب الأزمة، بينما الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 سنة هم الأقل تأثرا بإجراءات العزل.