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أعلنت شركة دبي للإيداع عن بدء تفعيل قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسهم "بنك دبي التجاري" بحد أقصى نسبته 40% من رأس المال اعتبارا من اليوم الأحد .

وقالت الشركة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إن ذلك يأتي بعدما أتم البنك الإجراءات التنظيمية بعد مصادقة الجمعية العمومية خلال شهر مارس الماضي على القرار.

ومن المنتظر أن يسهم قرار السماح للأجانب بالتملك في رأسمال البنك المدرج في سوق دبي المالي بتعزيز سيولة السوق وتلبية الطلبات المتزايدة من الأجانب لحيازة السهم وهو ما سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دولة الإمارات.

وبحسب البيانات التي أصدرتها شركة دبي للإيداع ، فإن نسبة تملك الأجانب الفردية تصل إلى 20 بالمئة من إجمالي نسبة 40 % التي سيسمح بها للأجانب بموجب القرار.

وكانت أرباح بنك دبي التجاري ارتفعت إلى 1.4 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 20 بالمئة مقارنة مع 1.16 مليار درهم خلال عام 2018.

يشار إلى أن رأسمال بنك دبي التجاري يصل إلى 2.8 مليار درهم، موزعة على 2.8 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ درهم واحد للسهم.