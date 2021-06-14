محافظ أسيوط يتابع انتظام تلقي المواطنين للقاح كورونا بالوليدية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق مدينة أسيوط؛ لمتابعة انتظام أعمال تلقي المواطنين للقاح وتذليل أي عقبات للتيسير على المواطنين وذلك ضمن 13 مركزا طبيا تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

رافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني بمديرية الصحة.

وتابع المحافظ خلال جولته سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح داخل المركز.

كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم والاستماع إليهم للاستفسار عن أي عقبات تواجههم مشيدًا بإقبالهم على التسجيل والحصول على اللقاح.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.

وناشد أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي ختام الجولة أشاد محافظ أسيوط بجهود الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية لمواجهة فيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين والبالغ عددها 13 مركزا على مستوى المحافظة وهي "المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق، ومقرين بمستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب منها مقر داخل المستشفى، ومقر ببنك الدم الرئيسي، فضلا عن مقر بمركز رعاية طفل قلتة بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج" طريق أسيوط – سوهاج الزراعي" وبمقر شركة البترول بجحدم، رومركز صحة ديروط، ومركز صحة منفلوط، ومركز صحة أبنوب ومركز صحة الفتح ومركز صحة البداري، بالإضافة إلى مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر بمعمل PCR بمستشفى الصدر.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.