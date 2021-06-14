لوف لا يستبعد مشاركة جوريتسكا أمام فرنسا في يورو 2020

لم يستبعد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لاعب الوسط ليون جوريتسكا من المواجهة أمام فرنسا غدا الثلاثاء في ميونخ في مستهل مشوار الفريقين بيورو 2020.

وقال لوف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "اتفقنا على الحديث بعد حصة المران الأخير واتخاذ قرار".

وأوضح لوف أن جوريتسكا شارك في جزء من التدريبات أمس الأحد وترك "انطباعا جيدا للغاية" ، دون أن تظهر عليه أي أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا في الفخذ ، والتي أبعدته عن المباريات الودية التي سبقت البطولة القارية.

وأضاف لوف "وفقا للجهاز الطبي التابع لنا لا توجد مخاطر ، لقد حصل على راحة طويلة للغاية"، لكن من غير المرجح أن يشارك جوريتسكا أمام فرنسا منذ البداية.

وبسؤاله عن هوية الحارس الذي سيدفع به حال غياب الحارس الأساسي والقائد مانويل نوير، أكد لوف أنه سيتخذ هذا القرار في كل مباراة على حدة، لكنه أشار إلى أن بيرند لينو سيكون الحارس الاحتياطي أمام فرنسا.

وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يحق للمدربين اختيار 23 لاعبا في قوائم المباريات ، من أصل 26 لاعبا هم قوام كل منتخب من المنتخبات المشاركة في البطولة، لكن لوف يرى أن "القرار خاطئ" لأن كل لاعب يستحق على الأقل أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

وبعد الأداء المخيب للآمال في مونديال روسيا 2018 والخروج من دور المجموعات، يقود لوف المنتخب الألماني للمرة الأخيرة حيث سيرحل بعد نهاية يورو 2020 وسيتولى هانزي فليك المدرب السابق لبايرن ميونخ المهمة خلفا له.

واعترف لوف بأن "السنوات الماضية لم تكن سهلة، لكننا تطورنا ، يمكننا رؤية ذلك على أساس يومي".

وأكد "استعدينا بشكل جيد في الأيام الأخيرة ، روح الفريق عالية ، الجميع متعطش".