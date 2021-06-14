استهداف مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة مفخخة

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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، استهداف الجناح العسكري بمطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن هذا الهجوم يعد الثاني في أقل من أسبوع حيث استهدفت طائرة مسيرة مفخخة يوم الأربعاء الماضي مطار بغداد الدولي.