القضاء العراقي يصدر حكمين بالإعدام بحق قيادي في القاعدة

أفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاثنين، بأن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكمين بالإعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات تنظيم القاعدة في محافظة صلاح الدين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي اليوم، إن "الإرهابي اعترف في أقواله بعمله كمفتٍي شرعي في عصابات القاعدة الإرهابية ويعد من مؤسسيها في قضاء الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالإرهابي أبو مصعب الزرقاوي".

وأوضح أن "الإرهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة، إضافة إلى اشتراكه بعدة جرائم خطف وقتل واستهداف لقوات البيشمركة الكردية، فضلا عن أنه مسؤول شعبة المعلومات لولاية جنوب الموصل وقام بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على الإرهابيين".

وأشار إلى أن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكمين بالإعدام بحق الإرهابي استناداً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي لسنة 1969".