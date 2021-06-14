مد كابلات الكهرباء لمحطة صرف صحي وحملات لمكافحة الحشرات بدسوق

شهدت مدينة دسوق وعدد من قرى المركز بمحافظة كفر الشيخ، حملات لرفع الإشغالات، وأعمال النظافة، وحملات مكافحة الحشرات الطائرة، ومد كابلات محطة صرف صحي بإحدى القرى.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال الجارية بقرية الطراوى، من مد كابلات الكهرباء لمحطة الصرف الصحي بالقرية ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020، مؤكدة أنه جار الاستعداد لتوصيل الكابلات بالمحولات وإطلاق التيار لبدء العمل وتشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية.

وتفقدت "ماضي"، حملة لمكافحة الحشرات الطائرة بالمدينة، برش أرض مفتاح والكشلة، وشارع الشركات، والمنشار، وعبده زعلوك، وأبو غزالة وشارع ١٦ وأمام مسجد الحاجة خديجة، وشاطئ البدالة، والمستشفيات، وتقسيم المعلمين، بالإضافة إلى العمل بشوارع قرى محلة دياي ومنية جناج وكفر الخير.

كما تابعت منظومة النظافة و‏استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بأحياء دسوق‏‏‏، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء من خلال ورديات العمل الثلاثة ومتابعة أعمال النظافة الدورية.