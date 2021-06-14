رئيسا برلمان الكويت والبحرين يبحثان عددا من القضايا المقرر مناقشتها مع البرلمان الأوروبي

بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، مع رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية زينل، اليوم الاثنين، عددا من الملفات والقضايا المقرر طرحها في الاجتماع المرتقب مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي نهاية الشهر الجاري في إطار تنسيق المواقف العربية.



وذكرت - وكالة الأنباء الكويتية - أن الجانبين تناولا، في اتصال هاتفي، مواقف البرلمان الأوروبي تجاه القضايا الحقوقية العربية وسبل دعم وجهات النظر العربية وتوضيح الموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان.



ويأتي الاتصال في إطار متابعة قرارات وتوصيات المؤتمر الـ31 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، حيث قام رئيس الاتحاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش بتفويض الغانم بعقد اجتماع مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، ولقاء آخر مع رئيس البرلمان الأوروبي لمناقشة قضايا المجموعة الجيوسياسية العربية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.