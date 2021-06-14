قضت محكمة الجنايات في إمارة دبي بالسجن والإبعاد لوافدين آسيويين انتحلا صفة أمنية بهدف السرقة والخطف.

وأدانت المحكمة المتهمين بانتحال صفة أمنية واقتحام شقة وافد آسيوي وخطفه واحتجازه وسرقته بالإكراه بعد أن قيدا يديه ووضعا عصبة على عينيه.

وتمكنت دورية أمنية كانت موجودة لتفقد المنطقة في تلك الأثناء من القبض على المتهمين الاثنين متلبسين بعد أن اشتبهت بهما.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن المجني عليه، قوله إن المتهمين اقتاداه إلى مركبة وقاما بسرقة هاتفه ومحفظته التي كان فيها 3200 درهم (نحو 870 دولارا) ثم نقلاه إلى مكان مجهول في منطقة ديرة وضرباه.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهمين أعاداه بعد ذلك إلى مكان إقامته، وعند نزوله من السيارة صادف وجود دورية أمنية، وحينما سأله رجال الدورية عن أسباب وجوده مع المتهمين أبلغهم على الفور أنه كان مخطوفا ليتم إلقاء القبض عليهما على الفور.