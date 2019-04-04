وزيرة الهجرة: نجحنا في إعادة أكثر من 77 ألف مواطن عالق خلال أزمة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن مصر نجحت في التعامل مع أزمة العالقين بشكل باهر، لافتة إلى أن الوزارة عرضت على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مكونة من وزارات: الهجرة والصحة والخارجية والصحة والتعليم العالي والطيران؛ للعمل بشكل مؤسسي.

وأضافت مكرم، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن مصر نجحت في إعادة أكثر من 77 ألف مواطن عالق إلى الدولة مرة أخرى، قائلة إن هذه القضية لها توابع بإغلاق المجال الجوي في السعودية والكويت.

وشددت على أهمية احترام سيادة الدول وقوانينها وطريقة تعاملها مع جائحة كورونا، متوجهة بتحية إلى المملكة العربية السعودية على تواصلها لتجديد الإقامات للمصريين الموجودين داخل الدولة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن السعودية فتحت المجال الجوي من دول ترانزيت كالبحرين، قائلة إن دور الوزارة يعتمد على إبلاغ المواطن بالإجراءات وشهادات لقاح كورونا ومساعدتهم، حال فتح المجال الجوي مرة أخرى.