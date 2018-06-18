توريد 175926 طنا و861 كيلو قمح من مزارعي كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم 175926 طنًا، و861 كيلو قمح محلي.

وأشار إلى أنه تم حصاد المساحة المنزرعة بالقمح وتبلغ 232 فدانًا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 20 شونة وصومعة، ونقاط تجميع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، وفق بيان اليوم الإثنين، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع، وممثلين عن الشركات المسوقة؛ وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بـ705 جنيهات، ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيها، ودرجة 23.5 بقيمة 752 جنيهًا، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

كما وجه المحافظ بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.