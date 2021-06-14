جزيرة يابانية غير مأهولة تقدم خبرة الحياة اعتمادا على الأساسيات

هل تعاني من الإجهاد جراء ضغوطات الحياة اليومية وترغب في التخلص منها؟ لدى المدينة الجزيرة إيكي، الواقعة في إقليم ناجازاكي الياباني وجهة سياحية استثنائية وملائمة اسمها جزيرة تسوماجاشيما.

وهناك الكثير من الجزر غير المأهولة الواقعة على طول السواحل اليابانية وتقع تسوماجاشيما بالأخص قبالة ساحل ناجازاكي. وفي حين أن البشر عاشوا في مرحلة ما على الجزيرة، جرى إعلان أنها غير مأهولة في 2002، ومن حينها تقبع في حالة من الغموض النسبي رغم أن الأشخاص الذين يصطادون يعاملون الجزيرة على أنها بقعة مميزة جالبة للحظ، بحسب ما ذكره موقع جابان توداي.

ويمكن الوصول إلى الجزيرة بسهولة نسبيا من ميناء إندوجي البحري بنجازاكي ولكنها بعيدة عن الحضارة وفرصة مصادفة أي غرباء منعدمة فعليا. ويمكن أيضا استقلال رحرة طائرة تستغرق ثلاثين دقيقة من مطار نجازاكي.

لا داعي لأن يقلق المخيمون المستقبليون بشأن مدى السلامة على الجزيرة، حيث إن طاقم متمكن يدير مناطق التخييم ويراقبوها وهم يمرون حاليا بمغامرة للبقاء على قيد الحياة بمفردهم.

يتيح التخييم للضيوف تجربة خبرة فريدة حيث يقومون بنصب خيامهم ويبحثون عن طعامهم ويصطادون السمك ويطهون وجباتهم الخاصة باستخدام عصي البامبو وأدوات التخييم. وبالحديث عن أدوات التخييم، لا يوجد سوى الحد الأدنى منها في خطة التخييم. ويمكن للضيوف أيضا توقع شاطئا مخصصا للاستخدام ومنطقة غابية للتجول خلالها وبيئة محفزة بدون كهرباء أو مياه جارية!

تبلغ تكلفة الإقامة لمدة يومين وليلة 19 ألفا و800 ين بينما تبلغ الإقامة لثلاثة أيام وليلتين 29 ألفا و800 ين للبالغين. وتبلغ تكلفة أطفال المرحلة الابتدائية نصف ما سبق بينما الأطفال الأصغر يمكنهم القدوم مجانا. ويجب أن تتألف مجموعتك من أربعة اشخاص أو أكثر.

ولا تقلق إذا لم تكن ضالعا في التخييم فسوف تقدم الجزيرة خبرات تخيمية للمبتدئين حيث سوف يساعدهم معلم مؤهل في خبرات البقاء على الحياة.