هل ينجح معرض كاريكاتير «المسافة أمان» في إعادة البسمة للمجتمع الإماراتي بعد كورونا؟

ينطلق، غدا الثلاثاء، معرض كاريكاتير افتراضي يحمل عنوان "المسافة أمان"، والذي تنظمه مجموعة من رسامي الكاريكاتير الإماراتيين.

وقال الفنان الإماراتي فيصل راشد القاسمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاثنين، إن المعرض الذي يستمر حتى 30 من شهر يوليو المقبل، يشارك فيه عدد من فناني الكاركاتير بالإمارات وهم آمنة الحمادي، وزبيدة الجابري، وبدر المشرخ، وخالد الجابري، وفيصل القاسمي.

ولفت إلى أن المعرض الذي يقام افتراضيا، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا يهدف إلى إرجاع البسمة للمجتمع الإماراتي بعد الجائحة.

وبحسب القاسمي، فإن لوحات المعرض التي تبلغ 21 لوحة تعالج موضوعات تتعلق بانتشار فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، وتتناول بشكل ساخر حملات التطعيم ضد ذلك الوباء، وما فرضه من تدابير على البشر جميعا مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وقضايا أخري تدور جميعها في فلك الجائحة وتداعياتها وذلك أملا في إعادة البسمة إلى وجوه الإماراتيين والإنسانية جمعاء.

وأكد القاسمي المكانة التي يتمتع بها فن رسم الكاريكاتير في الإمارات، وانتشاره، مشيرا إلى أن الإمارات غنية برسامي الكاريكاتير الذين يتمتعون بخيال واسع بجانب إحساسهم العالي بالفكاهة، وقدرتهم على تناول جُل القضايا المجتمعية بأسلوب ساخر.