المعارضة السورية تستهدف مواقع القوات الحكومية و الروسية وقسد

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قال قائد عسكري في المعارضة السورية اليوم الاثنين، إنه تم استهداف القوات الروسية والسورية في محافظة اللاذقية غرب البلاد، ما اسفر عن مقتل عدد منهم.

وقال القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، " قصف فوج المدفعية في غرفة عمليات الفتح المبين مقراً للقوات الروسية والسورية في منطقة سلمى في ريف اللاذقية الشمالي اليوم الاثنين، وتم رصد اتصالات القوات الحكومية التي تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى ويطلبون سيارات إسعاف ".

وأضاف القائد العسكري،الذي لم يتم تسميته، " فصائل المعارضة بدأت قصف مواقع القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية(قسد) في مناطق تل رفعت بريف حلب في ريف إدلب الجنوبي وإدلب ومعسكر القوات الروسية في منطقة جورين بريف حماة الشمالي الغربي رداً على قصف قسد مدينة عفرين واستهداف القوات الحكومية لمناطق جبل الزاوية ".

وشهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي خلال الأيام الماضية قصفاً متبادلاً من القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة .