وزير الصحة التركي: اقتربنا من هزيمة كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن وباء كورونا تراجع بشكل كبير، وأن يوم هزيمته بات قريبا جدا.

وأشار قوجة، في تغريدة على تويتر، إلى أن عدد وفيات كورونا بتركيا بلغ أمس الأحد 53 حالة فقط، ووصل عدد الإصابات إلى نحو خمسة آلاف.

ولفت للتراجع الكبير في أعداد الوفيات، وأعداد الإصابات في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: "الانتصار يكون من نصيب الذين يمضون بحزم، الوباء تراجع بشكل كبير، ويوم هزيمته قريب جدا".

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس أن نحو 25% من السكان تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد كورونا.

وتشهد تركيا تراجعا في معدلات الإصابة منذ دخلت نهاية أبريل الماضي إغلاقها الوطني الأشد صرامة منذ ظهور فيروس كورونا بها، وذلك بعدما وصلت معدلات الإصابة لمستويات قياسية تجاوزت أكثر من 60 ألف إصابة في يوم واحد.

وأطلقت تركيا في 14 يناير الماضي حملة التطعيم ضد كورونا، وبدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم كبار السن.