غرفة صناعة الدواء: 4 مصانع ستنتج لقاحات كورونا في 2022

قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الدولة تعمل على تصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا من أربع مصانع، هي سبتوتنيك v الروسي وسينوفاك الصيني، إضافة إلى اللقاح المصري بعد الانتهاء من إجراء التجارب الإكلينيكية عليه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إنه بحلول الربع الأخير من عام 2022 ستكون هناك أربع مصانع تُتنج لقاحات كورونا، لافتًا إلى أن الأمر يشمل القدرة على تغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.



وأوضح أن هذه المصانع ستكون قادرة على تصنيع أدوية أخرى مع إجراء بعد التعديلات التي وصفها بـ"البسيطة"، مشيرًا إلى إنتاج لقاحات الحيوانات في وقت قريب، وهو سيكون بحجم إنتاج أكبر مقارنة بما ينتج عن أحد مصانع وزارة الزراعة الذي يعمل في هذا الصدد.



وأشار إلى أن جائحة كورونا خدمت صناعة الدواء بشكل كبير وساهمت في تطويرها، مؤكدًا أن الصناعة المحلية استعادت مكانتها من جديد سواء داخل مصر أو خارجها.



وأوضح العزبي، أن الدولة لم تعانِ من أي نقص في الأدوية خلال الفترة الماضية رغم الحاجة الكبيرة للاستهلاك في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن المصانع المختصة تحلت بالمسؤولية الكاملة وأدركت خطورة الوضع وأنه لا يوجد مجال لإضاعة الوقت.



وأشاد بجهود وزارة والصحة وهيئة الدواء المصرية على الجهود التي بُذلت خلال الفترات الماضية، لا سيّما المتابعة المستمرة لاحتياجات السوق الدوائية، لافتًا إلى إحداث نقلة كبيرة في حجم الإنتاج.



وسبق أن استقبلت مصر أول دفعة من المادة الخام لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني بواقع 1400 لتر.



جاء ذلك ضمن الاتفاقية مع الجانب الصيني لتصنيع 40 مليون جرعة في مصر كأول دولة إفريقية تصنع لقاحات فيروس كورونا، على أن يكون أول إنتاج نهاية يونيو الجاري.





