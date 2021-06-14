 الطيب: إصرار الكيان الصهيوني على مسيرة الأعلام استفزاز جديد على حساب دماء الفلسطينيين - بوابة الشروق
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الطيب: إصرار الكيان الصهيوني على مسيرة الأعلام استفزاز جديد على حساب دماء الفلسطينيين

فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب
فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب
أحمد بدراوي
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 2:14 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 2:14 م

قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن إصرار الكيان الصهيوني على تنظيم ما يسمونه بـ"مسيرة الأعلام" حول المسجد الأقصى المبارك، لهو استفزاز جديد ينضم لسلسلة طويلة من المخططات الإجرامية.

وأضاف عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأزهر الشريف عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذا الإصرار هو محاولة لكسب دعاية سياسية رخيصة يقودها اليمين الإرهابي المتطرف على حساب دماء الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم".

واختتم تغريدته بالقول: "علينا نحن العرب والمسلمين وكل محبي السلام في العالم، أن نتصدى لهذه الانتهاكات الصهيونية، التي لن تجلب إلا مزيدًا من العنف والدمار والخراب".


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