الطيب: إصرار الكيان الصهيوني على مسيرة الأعلام استفزاز جديد على حساب دماء الفلسطينيين

قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن إصرار الكيان الصهيوني على تنظيم ما يسمونه بـ"مسيرة الأعلام" حول المسجد الأقصى المبارك، لهو استفزاز جديد ينضم لسلسلة طويلة من المخططات الإجرامية.

وأضاف عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأزهر الشريف عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذا الإصرار هو محاولة لكسب دعاية سياسية رخيصة يقودها اليمين الإرهابي المتطرف على حساب دماء الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم".

#شيخ_الأزهر: إن إصرار الكيان الصهيوني على تنظيم ما يسمونه ب"مسيرة الأعلام" حول المسجد الأقصى المبارك لهو استفزاز جديد ينضم لسلسلة طويلة من المخططات الإجرامية فضلا عن كونه محاولة لكسب دعاية سياسية رخيصة يقودها اليمين الإرهابي المتطرف على حساب دماء الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم

1/2 pic.twitter.com/rvW0AwI2ae — الأزهر الشريف (@AlAzhar) June 14, 2021

واختتم تغريدته بالقول: "علينا نحن العرب والمسلمين وكل محبي السلام في العالم، أن نتصدى لهذه الانتهاكات الصهيونية، التي لن تجلب إلا مزيدًا من العنف والدمار والخراب".