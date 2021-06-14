196 عضوا بهيئة تدريس جامعة الوادي يتلقون لقاح كورونا

تواصل جامعة الوادي الجديد، استكمال أعمال الحملة الثانية لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمعاونين وجميع العاملين بكليات وقطاعات الجامعة ضد فيروس كورونا ضمن خطة الوقاية والأمان بالتنسيق مع قطاع الصحة ضمن الجهود التي تبذلها الدولة ووزارتها المعنية لمجابهة تحديات انتشار المرض حفاظا على سلامة الجميع.

وقال الدكتور القذافي خلف عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، إن حملة التطعيم الثانية ستبدأ غدا وتستمر حتى الخميس المقبل لمدة أربعة أيام، مشيرا إلى أن إجمالى من تلقوا اللقاح خلال الحملة الأولى على مستوى ٦ كليات علمية ١٩٦ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بواقع ( ٦٦) تشمل كليتى العلوم والتربية و (٢٧) جرعة للعاملين بكليتي الزراعة والطب البيطرى، بالإضافة إلى تطعيم (٦٧) فردا بكليتي الآداب والتربية الرياضية و(٣٥) بالمبني الإداري والقطاعات بمتوسط قدرة 17.4‰ من الإجمالي العام 1130 فرد.

وأضاف عبدالوهاب أن حملة التطعيمات تتم من خلال الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة طبقا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة. وأوضح أن الحملة ستنطلق في يومها الأول بكليتي الزراعة والطب البيطري، وذلك بمقر الكليتين، واليوم الثاني بكليتي التربية والعلوم بمقر كلية التربية، على أن يتم تنفيذ اليوم الثالث والرابع حتى الخميس بباقي الكليات بدءا من الآداب والتربية الرياضية والمدن الجامعية بمقر المبني الإداري للجامعة، والجهاز والمدن والإستراحات وجميع التخلفات من كليات وقطاعات الجامعة بمقر المبني الإداري للجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.