سياسية مقربة من نافالني توقف حملتها الانتخابية في روسيا بعد قانون الجماعات المتطرفة

(د ب أ)

قالت سياسية مقربة من المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني اليوم الاثنين إنها أوقفت ترشحها في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل لمجلس النواب الروسي (الدوما).

ويأتي قرار ليوبوف سوبول بسحب ترشحها بعدما حظرت محكمة في موسكو مشاركة المنظمات السياسية المرتبطة بنافالني باعتبارها جماعات "متطرفة" وهو ما يسلط الضوء على المخاطر القانونية التي يواجهها أعضاء تلك الجماعات والتي تمنعهم من الترشح لتولي مناصب رسمية.

وخلال توضح قرارها، قالت المحامية البارزة لنافالني إنها لا تستطيع ضمان سلامة أنصار الحملة والعاملين فيها والمتبرعين بالمال لها.

وكتبت على موقع فيسبوك "الدولة لديها المعلومات الخاصة بكل هؤلاء الأشخاص".

يذكر أن سوبول شخصية بارزة بين الشخصيات المحيطة بنافالني ودخلت في عدة مواجهات مع أجهزة إنفاذ القانون الروسية في الماضي.