وزير الاستثمار السوداني: مصر داعم دائم للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية

أكد وزير الاستثمار السوداني الدكتور عبدالهادي إبراهيم، أن مصر داعم دائم للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية والإقليمية.

وأشار وزير الاستثمار السوداني، في تصريحات خاصة لقناة (تن) الفضائية على هامش المنتدي الأول لهيئات الاستثمار الإفريقية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوي العالمي، ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف الدكتور عبد الهادي إبراهيم، أن "مصر دولة رائدة في عملية تسهيل الاستثمار، وخلق بيئة استثمارية جيدة".

وانطلقت، يوم الجمعة الماضي، في مدينة شرم الشيخ، الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية، وينتهي اليوم الإثنين، بالتوقيع على مذكرتي تفاهم بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان من أجل تعزيز التعاون وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار.