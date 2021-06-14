غلق المعابر غير القانونية وحملات لرفع كفاءة الطريق الدولي بكفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أعمال رصف طرق، وحملات للنظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة، وغلق المعابر غير القانونية.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف بقرية صروة تمهيدًا لوضع طبقة الباور سن، كما تابع أعمال المنتزهات والتجميل، والقافلة الطبية بقرية كفر المرازقة التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وصرف العلاجات اللازمة في كافة التخصصات الطبية، مشرفاً على غلق المعابر غير القانونية المارة بالسكة الحديد بقلين، إضافة إلى تفقد الوحدة الصحية بالبكاتوش، ومدى انتظام العمل بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرية.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإدارات والأقسام بمجلس المدينة، مكلفاً بتكثيف الرقابة لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات القروية المحلية، مشدداً على استمرار حملات رفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين، ورفع التندات المخالفة والإعلانات من الشوارع وفض التجمعات، تطبيقا للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن ناحيته، تابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع كفاءة الطريق الدولي أمام قرية الرصيف وأبوريا بمعدات التدخل السريع بالمحافظة لليوم الثاني على التوالي، وتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات.

بدوره، أشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال صيانة كشافات الكهرباء ورفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة وعدد من القرى، كما تابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع.