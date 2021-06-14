مسؤول كوري جنوبي: اليابان تلغي محادثات بين مون وسوجا

ألغت اليابان محادثات متفق عليها بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا خلال اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا، وذلك بسبب التدريبات الدورية التي تجريها سول للدفاع عن جزر دوكدو أقصى شرق البلاد، حسبما قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤول القول إن سول وطوكيو توصلتا إلى اتفاق مبدئي لعقد اجتماع "منفصل" بين مون وسوجا على هامش قمة مجموعة السبع في منتجع كاربيس باي الساحلي في كورنوال، حيث استمرت القمة لثلاثة أيام حتى أمس الأحد.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "منذ البداية، توقع جانبنا بعقل منفتح أن ترد اليابان".



وأضاف: "نعتقد أنه من المؤسف ان الجانب الياباني لم يستجب لخطة الاجتماع المنفصل التي اتفق عليها الجانبان على مستوى العمل بسبب التدريبات السنوية لحماية منطقة البحر الشرقي".



وأشار المسؤول بذلك إلى المناورات الدفاعية التي تجريها كوريا الجنوبية مرتين في العام لتعزيز الدفاع عن دوكدو، والتي تصر اليابان باستمرار على المطالبة بالسيادة عليها.



وتجددت التوترات بشأن النتوءات الصخرية في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت دوكدو على خريطة طريق شعلة أولمبياد طوكيو على الرغم من المخاوف من أن إدراج دوكدو قد يقوض الروح السلمية الخالية من السياسة للأولمبياد.



وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قال سوجا إن عقد قمة مع مون يظل مستبعدا حتى يتم حل الخلافات التاريخية.