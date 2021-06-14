رئيس الوزراء الهولندي يقارن بين التعامل الطبيعي مع بايدن والصعب مع ترامب

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشؤون الدولية "أصبح طبيعيا بصورة أكبر مرة أخرى" في عهد الرئيس الحالي جو بايدن مقارنة بإدارة سلفه دونالد ترامب.

وقال للصحفيين، وهو في طريقه للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، : "كنت أيضا قادرا على العمل مع ترامب. بالطبع، كان الأمر صعبا بعض الشيء في بعض الأحيان، لكنه في النهاية كان لا يزال بالإمكان التوصل إلى.. اتفاقات".

وأضاف روته: "هناك فهم واضح لأهمية حلف الناتو، وأعتقد أنكم سترون اليوم أن هذا أعاد تأكيد التزامنا الجماعي".