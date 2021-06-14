تقرير: إيقاف تسليم 3 ملايين جرعة لقاح كورونا من انتاج جونسون أند جونسون إلى البرازيل

(د ب أ)

أفادت شبكة "باند نيوز" الاخبارية البرازيلية، نقلا عن تأكيدات من وزارة الصحة في البلاد، بأنه تم إيقاف تسليم ثلاثة ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة جونسون أند جونسون إلى البرازيل، بعد أن كان من المقرر تسليم الجرعات غدا الثلاثاء.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه لم يتم الكشف عن أسباب الغاء تسليم الجرعات من جانب الشركة أو الحكومة البرازيلية، كما لم يتم اعلان موعد جديد لتسليم الجرعات.

ويذكر أن اللقاح الذي تنتجه جانسن، وهي شركة الصناعات الدوائية التابعة لجونسون أند جونسون، يقدم في جرعة واحدة.

وتشير وزارة الصحة البرازيلية إلى أن درجة فعالية اللقاح تبلغ 85 بالمئة في حالات الإصابة الحادة بالفيروس.

وكان من المقرر وصول الجرعات إلى البرازيل في موعد قريب من تاريخ انتهاء صلاحيتها وهو 27 يونيو.