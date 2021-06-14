المحافظون المعارضون في فنلندا في طريقهم للفوز بالانتخابات المحلية

يتجه حزب الائتلاف الوطني المحافظ في فنلندا لتحقيق الفوز في الانتخابات المحلية التي أجريت اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "واي ال اي".

ومن المتوقع أن يحصل الحزب المعارض على 5ر21 % من أصوات الناخبين، أكثر من النتيجة التي حققها الحزب في الانتخابات الإقليمية السابقة قبل أربعة أعوام. ومن المتوقع أن يأتي الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء سانا مارين في المركز الثاني قبل حزب الوسط الذي تنتمي إليه وزيرة المالية أنيكا ساريكو وذلك بعد فرز 80 % من أصوات الناخبين. وجاء حزب الفنلنديون الشعبوي في المركز الرابع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وفي الانتخابات، يتم انتخاب 8800 شخص لعضوية 293 مجلسا في مختلف أنحاء البلاد والذين سيتخذون قرارات بشأن قضايا تشمل خطط تقسيم المناطق والرعاية الصحية الأولية. كما أن هذه هي أول انتخابات تقود فيها مارين (35 عاما) حزبها كرئيسة للحزب. وقد تم تأجيل الانتخابات من منتصف أبريل حتى يونيو الجاري لمنع تفشي فيروس كورونا.