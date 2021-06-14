الجمعية الوطنية الفرنسية تدرس مشروع قانون للتصديق على اتفاقات النقل البري مع أوزبكستان وتونس

د ب أ

قررت الجمعية الوطنية ، الغرفة الدنيا بالبرلمان الفرنسي ، دراسة مشروع قانون خاص بالتصديق على اتفاقات النقل البري الدولي مع أوزبكستان وتونس .

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، قدم لمجلس الوزراء الفرنسي يوم الاربعاء الماضي ، مشروع قانون يجيز الموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية التونسية بشأن النقل البري الدولي للركاب.

وتسمح الاتفاقية المبرمة مع تونس بشأن النقل البري الدولي للأشخاص والمكملة للاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع لسنة 1983 وفق بيان صادر عن القسم الصحفي لرئاسة الجمهورية الفرنسية ، بعرض جديد للنقل غير الجوي أو البحري بين فرنسا وتونس ، وبالتالي تلبية احتياجات السفر ، ولا سيما السياحية بين البلدين.