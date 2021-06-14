السلطات اليابانية تقرر البدء في تطعيم موظفي الحكومة

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها تعتزم تطعيم أفراد قوات الدفاع الذاتي "القوات المسلحة اليابانية" والشرطة، وغيرهم من موظفي الحكومة المسؤولين عن إدارة الأزمات، في مركز التطعيمات واسع النطاق بطوكيو.



وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أنه من المتوقع أن تبدأ الوزارة اليوم الاثنين في إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمثل هؤلاء الموظفين الحكوميين من طوكيو وثلاث مقاطعات قريبة أخرى. كما تم إدراج أفراد قوات خفر السواحل أيضا.



وسوف يتم الانتهاء من الخطة صباح اليوم الاثنين.



كما تبحث وزارة الدفاع تطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 64 عاما أو أقل - ولاسيما هؤلاء الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقا - والعاملين في منشآت رعاية المسنين. وسوف يعتمد ذلك على مدى توفر اللقاحات في مركز التطعيمات واسع النطاق.