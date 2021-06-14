جمعية خريجي الجامعات السوفيتية تهنئ سفير روسيا بالقاهرة بالعيد القومي

أرسل شريف جاد رئيس الجمعية المصرية والاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برقية تهنئة إلى السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو بمناسبة العيد القومي لدولة روسيا الاتحادية الذي يوافق 12 يونيو.

ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة محتوى البرقية التي أكدت أن "روسيا صاحبة التاريخ الكبير والأراضي الشاسعة والطبيعة المتنوعة والثراء الروحي وتعدد القوميات والثقافات والأديان الذي يجعلها وطناً يقف على أرضية صلبة، أثبتت عبر تاريخنا المعاصر أنها دولة صديقة لمصر وقفت معها في السلم والحرب والتنمية".

وأضافت البرقية أن "هذا العام يشهد عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا الذي جاء بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، مما أوصل العلاقات الثنائية إلى درجة متميزة من التعاون والصلابة، حيث تشهد مصر احتفالات روسية، وأيضا تقام احتفالات مصرية في روسيا، الأمر الذى يتيح الفرصة لتطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات".

من جانبه، قال الدكتور فتحي طوغان الأمين العام لجمعية الخريجين إنه من المقرر عقد الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بموسكو، برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لبحث ومناقشة أوجه التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقيات ثنائية وبروتوكول تعاون بين الحكومتين، ويمثل أعضاء اللجنة جميع المجالات الصناعية والتجارية والثقافية.