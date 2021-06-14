أخصائية التغذية الخاصة بالأمير هاري تشرح الوصفة السحرية لإنقاص الوزن

كشفت إخصائية التغذية التي ساعدت العديد من النجوم بالإضافة لعدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، على رأسهم الأمير هاري، على إنقاص وزنهم، أسرارًا عن إنقاص الوزن بطريقة صحية، وبدون ممارسة الرياضة خلال أسبوعين فقط.

وتشتهر "جابرييلا بيكوك" التي تبلغ من العمر 41 عاما، والتي كانت في السابق عارضة أزياء شهيرة، بأنها لا تعطي لأحد نظامًا غذاءً قاسٍ، بل تشرح لعملائها خلال الجلسة الواحدة التي يبلغ ثمنها 270 جنيه إسترليني، نظام معين يجعلهم ينقصون أوزانهم دون الحاجة لبذل أي مجهود، أو شراء أطعمة صحية معينة.

تقول "بيكوك" في كتابها الجديد الذي يحمل عنوان "أسبوعين إلى الشعور بالرضا"، أن السر في إنقاص الوزن بدون مجهود هو الصيام المتقطع، حيث يصوم الناس لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، فهذا النظام هو ما أثبت نجاحه مع جميع عملائها.

وقالت الأميرة "بياتريس" أن "بيكوك" نظامها الغذائي ناجح، وهي الشخص الذي يلجؤون إليه في العائلة المالكة عندما يريدون نصيحة سريعة ومفيدة بشأن مظهرهم.

كما يقال إن "بيكوك" السبب في إنقاص وزن الأمير هاري إلى النصف قبل حفل زفافه، فلا عجب أنها كانت ضمن المدعوين.

وتعتمد "بيكوك" في الصيام المتقطع على نظام معين، وهو أن تأكل النساء 500 سعر حراري، بينما يأكل الرجال 600 سعر حراري، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وفي ثلاثة أيام أخرى يقوم الناس بخفض السعرات الحرارية بنسبة 20% عن معدلهم الطبيعي، أما اليوم السابع فهو يوم الفري، الذي يأكلون خلاله ما يريدونه دون حساب.

أما خطة إنقاص الوزن الأخرى فهي نظام الصيام لعدد ساعات متتالية، حيث يصوم الناس 16 ساعة بدون طعام، ويشمل ذلك وقت النوم، ويأكلون في الثمانية ساعات المتبقية ما يريدون من شتي أنواع الطعام، وتقول "بيكوك" أنها تحب نظام الصيام المتقطع لأنه لا يجبر من يريد إنقاص وزنه على شراء منتجات طعام معينة، وإنفاق الكثير من المال خلال هذه العملية.

وتضيف: "أقول لعملائي هناك طريقتين للصيام المتقطع، بالتأكيد واحدة ستكون مناسبة لك، فالفكرة كلها تكمن في كيف تأكل ومتى، فإذا اخترت نظام الصيام المتقطع الذي يناسب طريقة حياتك، فستكون بصحة جيدة وأيضا ستبدو بمظهر جيد".

وأكدت أن الخطوة الأولى في تنظيم الطعام هو موازنة نسبة السكر في الدم، فعلي سبيل المثال، نصحت جميع عملاؤها بعدم تناول الفاكهة في الصباح بدون أي شيء بجانبها، لأن هذا يزيد من نسبة السكر في الدم، ولذلك يفضل أن يتم تناول الفاكهة مع البروتين والكربوهيدرات.

وتابعت: "أوصي بأن يتكون ربع طبقك من البروتين، أي مصدر حيواني مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض أو مصدر نباتي مثل فول الصويا والحمص والبقول، وأن تجعل الربع الآخر يتكون من الخضار أو الحبوب النشوية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة أو الحبوب، على أن يتكون نصف طبقك المتبقي من الخضروات، وبجانب كل ذلك مكسرات أو زبادي، لكي يجمع الشخص بين السكريات والكربوهيدرات في نفس الوجبة".

وتؤكد أنها تطمئن العملاء، وتساعدهم على الاسترخاء، لأن البعض يأكل بشراهة، ثم يحاول إنقاص الوزن فلا يأكل تماما، وهذا نظام غير صحي وغير مفيد.