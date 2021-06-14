السعودية: قرار قصر الحج على حجاج الداخل يتسق مع مقتضيات الشريعة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار قصر الحج على حجاج الداخل يجسد حرص القيادة الرشيدة على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وتحوراتها في العالم.

وأضاف بن عبد العزيز، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، مساء الاثنين، أن «هذا القرار الحكيم من القيادة الرشيدة بإقامة شعيرة الحج وبالتوازي مع المحافظة على أرواح الحجاج وسلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة هو امتداد للقرارات التي قدمتها المملكة منذ بدء جائحة كورونا، وكانت متسقة مع مقتضيات الشريعة التي أكدت حفظ الضروريات الخمس، كما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على أن لا ينقطع صوت النداء والتلبية عن المشاعر المقدسة مع الحفاظ على الأنفس وفق الضوابط واللوائح التي اعتمدتها الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية للجائحة».

وجدد التأكيد بأن المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ستبقى دائمًا منارة للمسلمين ومهتمة بقضاياهم وقائمة على رعاية المقدسات وسائرة على النهج القويم للدين الحنيف.