وزير بريطاني: الهند أضيفت إلى قائمة السفر الحمراء في الوقت المناسب

أعرب وزير الدولة البريطاني لشئون الصحة والرعاية الاجتماعية إدوارد أرجار اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن الهند قد أضيفت إلى قائمة السفر الحمراء في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن سلاسة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد كانت حينئذ لا تمثل مصدرا للقلق.

وقال أرجار - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إنه يعتقد أن الحكومة تصرفت بسرعة وحسم -على حد وصفه- عندما أصبح من الواضح أن هذه السلالة من الفيروس كانت تنتقل داخل المجتمعات المختلفة في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن إضافة الهند في وقت سابق إلى القائمة كان سيمنع هذه السلالة من الوصول إلى البلاد، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه من الممكن ألا تكون الدولة في هذا الوضع إذا تم إغلاق الحدود قبل أسبوعين.

وشدد أرجار على أن يتعين على الجميع إدراك أن هذا المرض قد يكون متوطنا لسنوات عديدة.