محافظ المنيا: استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي، اليوم الأحد، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال "المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادي أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى تنده ودروة ونواي بمركز ملوي خلال الفترة من 8 حتى 10 يونيو الجاري، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ624 سيدة.

وأكدت مدير عام تنظيم الأسرة الدكتورة وفاء بدوي أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ401 سيدة، منهن 340 سيدة جديدة و61 سيدة مترددة، إضافة إلى تقديم مشورة لـ184 سيدة، ومتابعة وسيلة لـ39 سيدة، وتوقيع الكشف على 312 حالة أطفال، وتنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس "كورونا" والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.