لقاحات كوفيد تظهر حماية قوية ضد السلالة الجديدة (دلتا) من فيروس كورونا

(د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الاثنين، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) من انتاج شركة فايزر وشركة أسترازينكا فعالة للغاية بعد تلقي جرعتين في منع دخول المصابين بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس والمعروفة باسم "دلتا" إلى المستشفيات، مما يؤكد على الحاجة الملحة لحصول الناس على الحماية بشكل كامل، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن لقاح فايزر وبيونتيك فعال بنسبة 96 ٪ ويقي من دخول المستشفى بعد تلقي جرعتين، في حين أن التطعيم الخاص بلقاح استرازينيكا وجامعة أكسفورد فعال بنسبة 92٪ ، وذلك وفقا لتحليل أعلنته هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الاثنين.

وكشفت البيانات أن هذه النتائج قابلة للمقارنة مع الحماية الممنوحة ضد السلالة الجديدة "ألفا"، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

ويشار إلى أن المملكة المتحدة تسابق الزمن لتطعيم سكانها في الوقت الذي تنتشر فيه السلالة الجديدة التي تم الكشف عنها لأول مرة في الهند ، ويصارع المسؤولون مع تأخير رفع القيود المفروضة بسبب الفيروس الفتاك. وستساعد النتائج على تخفيف المخاوف من أن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكوفيد-19يمكن أن يضع المستشفيات تحت الضغط.