تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تتراجع عن قرار وقف قبول بتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها

قررت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، التراجع عن قرارها حول وقف قبول بتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة إن "تسلا" ستستأنف قبول بتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها بمجرد أن تتأكد بوجود استخدام معقول للطاقة النظيفة من قبل المعدنين بنحو 50% من إجمالي عمليات التعدين.

كان ماسك يرد على تعليقات ماجدا ويرزيكا الرئيس التنفيذي لمدير الأصول الجنوب أفريقي Sygnia، والذي قال إن تغريدات ماسك على أسعار البيتكوين كانت تلاعبًا بالسوق وكان من المفترض أن تؤدي إلى تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وفي فبراير الماضي كشفت "تسلا" أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين، وذكرت أنها ستبدأ في قبول البيتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها، ولكن تراجعت الشركة عن ذلك منتصف مايو الماضي بسبب مخاوف بشأن عمليات التعدين والتي تستهلك طاقة كبيرة وتأثيرها على البيئة.