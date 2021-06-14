 ارتفاع إنتاج السيارات في تركيا بنسبة 31.2% سنويا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع إنتاج السيارات في تركيا بنسبة 31.2% سنويا خلال الشهر الماضي

أنقرة - د ب أ
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:52 ص

أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في تركيا الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج السيارات في البلاد خلال مايو الماضي بنسبة 31.2% سنويا إلى 82860 سيارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة إنتاج سيارات الركوب بنسبة 54.8% سنويا إلى 66976 سيارة خلال مايو الماضي في حين زاد إنتاج المركبات بشكل عام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 28.2% سنويا.

وزادت صادرات تركيا من السيارات خلال مايو الماضي بنسبة 16.8% سنويا إلى 51873 سيارة، في حين زادت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 18% سنويا إلى 391070 سيارة.


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