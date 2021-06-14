محاكمة داعشية ألمانية عائدة من سوريا

(د ب أ)

بدأت أمام المحكمة العليا في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الاثنين وقائع محاكمة ألمانية عائدة من سورية.

وتواجه الألمانية، 32 عاما، تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية وهي تنظيم داعش وارتكاب جرائم حرب ومخالفات لقانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المرأة أقامت مع زوجها في سورية في الفترة بين نهاية حزيران/يونيو 2014 حتى صيف 2016 وانضمت في تلك الفترة إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" ويُعْتَقَد أن المرأة كان بحوذتها بندقية هجومية.

وكان قد تم القبض على المرأة بعد وصولها في ألمانيا في تشرين أول/أكتوبر الماضي وهي تقبع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ.

ومن المقرر أن تستمر محاكمتها في 11 جلسة حتى منتصف تموز/يوليو المقبل.

ويدافع عن المرأة السياسي الشهير جريجور جيزي الرئيس الأسبق لحزب اليسار إلى جانب محامية أخرى.

واكتفت المرأة في في الجزء الأول من الجلسة بإدلاء ببيانات عن شخصيتها وأُتِيْح لها في الجزء الثاني من الجلسة الدفاع عن نفسها في مواجهة الاتهامات.

ويُعْتَقَد أن زوج المرأة كان مقاتلا في صفوف داعش .