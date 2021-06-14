 المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين استهداف طائرة مسيّرة لمدرسة بالسعودية - بوابة الشروق
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المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين استهداف طائرة مسيّرة لمدرسة بالسعودية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 12:22 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 12:22 م
أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، اليوم الاثنين، عن استنكاره وإدانته لاستهداف طائرة مسيّرة لمدرسة في منطقة عسير موجهة من الأراضي اليمنية، موضحا أن ذلك يعد تطاولا سافرا على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به، لما فيه من تهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

وقال التويجري- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيّرة إلى الأراضي السعودية مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين، هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.

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