 افتتاح أعمال قمة حلف الناتو - بوابة الشروق
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افتتاح أعمال قمة حلف الناتو

نور رشوان
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 2:33 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 2:33 م

انطلقت مساء اليوم الاثنين، أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ومن المقرر أن تبحث قمة حلف الناتو، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومواجهة الإرهاب، والهجمات الإلكترونية، وتأثير التغير المناخي، وصعود نفوذ الصين.


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