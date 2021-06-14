تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الأحد، من ضبط سيارة نصف نقل، مُحملة بـ3 أطنان ونصف الطن من قمح مخلوط بقمح من العام الماضي، يحوي "حشرات وسوس"، وذلك قبل توريده إلى أحد الصوامع بمدينة كفر الشيخ.

وردت معلومات سرية للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بمحاولة سائق توريد كمية من القمح المخلوط بأقماح من الموسم الماضي، يحوي حشرات وسوس، إلى إحدى الصوامع بمدينة كفر الشيخ، لتضليل المسؤولين عنها، والاستفادة من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شكلت حملة ترأسها الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، ولجنة الفحص والاستلام المحلي بالمديرية، لاستهداف السيارة قبل تفريغها داخل الصومعة، وتم ضبط السيارة وقائدها، قبل تفريغ الأقماح المغشوشة داخل الصومعة، ومحمل عليها قرابة 3 أطنان ونصف الطن.

تم التحفظ على السيارة والأقماح المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 1338 لسنة 2021 قسم ثانِ كفر الشيخ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.