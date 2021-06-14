متواطئان في هروب كارلوس غصن يعترفان بجريمتهما أمام محكمة يابانية

اعترف ثنائي أمريكي من أب وابن متهمان بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن بالفرار من المحاكمة في اليابان قبل عام ونصف العام بهذا التواطؤ أمام محكمة في طوكيو اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مايكل تايلور -60 عاما- وبيتر تايلور -28 عاما- مثلا أمام القضاء لأول مرة منذ تسليمهما إلى اليابان من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، واستمعا للاتهامات التي تلاها الادعاء العام.

وردا على سؤال من القاضية عما إذا كان هناك أي خطأ في التهم، أجاب مايكل: "لا، حضرة صاحبة السعادة"، بينما قال بيتر: "لا، سيدتي".

وصل الاثنان مصفدي اليدين، وبدا مايكل ضعيفا وصوته خشنا، بينما بدا نجله أقوى وتحدث بثقة. وقضى كل منهما بعض الوقت في الحبس الانفرادي.

وتم إحضار الاثنين إلى اليابان في مارس لمواجهة اتهامات تتعلق بتورطهما في هروب غصن في أواخر عام 2019 من اليابان، حيث كان يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، وبعد اختفائه داخل حقيبة لمعدات سمعية على متن طائرة خاصة، شق المدير التنفيذي السابق لعملاقة السيارات، طريقه إلى بيروت، حيث يقيم حاليا.

ويواجه الأب والابن عقوبة أقصاها السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إيواء متهم أو تمكينه من الهروب، وقضيا بالفعل فترة من الحبس في الولايات المتحدة قبل تسليمهما، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم احتساب تلك الفترة عند إصدار الأحكام بحقهما في اليابان.